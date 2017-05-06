Словакия одолела Италию на ЧМ-2017, отыгравшись на последних минутах

Сборная Словакии добыла волевую победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

В первом периоде Михел Миклик вывел словаков вперёд, однако во второй двадцатиминутке итальянцы отыгрались благодаря голу Джованни Морини, а в начале третьего периода Лука Фриго сделал счёт 2:1. В концовке основного времени при игре «шесть на пять» Либор Гудачек сравнял счёт, переведя игру в овертайм, где победу словакам принёс Петер Черешняк.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.