Майр: сборная Италии не так сильна, как Россия, мы должны быть дисциплинированы

Главный тренер сборной Италии Стефан Майр прокомментировал поражение в первом матче на чемпионате мира по хоккею 2017 года от Словакии (2:3 ОТ), а также предстоящую игру со сборной России.

«Это было непростое начало. У нас молодая команда. В первом периоде мы дали сопернику пространство, словаки действовали агрессивно. Но у команд было равное количество бросков. Каждый мог выиграть. Горжусь своей молодой командой. Мы должны двигаться дальше.

Мы знаем сборную России. Как я сказал ранее, я верю в свою команду. Мы не так сильны, как сборная России, но моя команда играет дисциплинировано. Мы должны быть супердисциплинированы завтра», — передаёт слова Майра корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.