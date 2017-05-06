Гудачек: «Красная машина» здесь, у России суперзвёзды Панарин, Дадонов, Шипачёв

Вратарь сборной Словакии Юлиус Гудачек прокомментировал победу над Италией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (3:2 ОТ), поделился ожиданиями от игры со сборной России и возвращения в КХЛ.

«Я сыграл за «Сибирь» один матч. И теперь я снова возвращаюсь в КХЛ. Это новый вызов, новый шанс проявить себя в КХЛ. Да, «Северсталь» — не топ-клуб, но, думаю, мы будем играть хорошо.

Рассказывал тренеру, что люблю устраивать послематчевые шоу, всё узнавал, потому что в КХЛ свои правила и регламент. Конечно, я хочу порадовать Череповец в некоторых матчах своими выступлениями.

Мы провели трудный матч с Италией, но у нас будет новая мотивация для следующей игры. Все три периода с итальянцами получились сложными. Что знаю о Череповце? Я многое узнавал об этом городе, разговаривал с их бывшим голкипером Якубом Коваржем. Мой агент и я связывались с ним. Спрашивали, какая там арена, главный тренер, жильё. Надеюсь, за Череповец выступают отличные ребята!

У России на этом чемпионате мира очень сильная команда. Есть суперзвёзды — Панарин, Дадонов, Шипачёв. «Красная машина» снова здесь! Может быть, удача улыбнётся нам в игре с россиянами. Но для начала мы должны хорошо сыграть 7 мая с Латвией. Хотим удачно играть с любой сборной, будь то Италия или Россия», — передаёт слова Гудачека корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.