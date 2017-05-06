Форвард сборной Швеции Линдхольм получил травму в игре с Германией

Нападающий сборной Швеции Элиас Линдхольм получил травму в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года с командой Германии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Линдхольм, ставший автором единственной шайбы в ворота сборной России, покинул площадку в начале второго периода сразу после того, как «Тре крунур» повели со счётом 2:1. Идёт второй период.

В первом матче турнира шведы проиграли россиянам со счётом 1:2 Б, а немцы одержали победу над сборной США со счётом 2:1.

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