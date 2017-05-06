Яндач: в начале матча белорусы доставляли сборной Чехии немало проблем

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач прокомментировал победу над командой Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (6:1) и отметил, что в начале игры соперник доставил его подопечным немало проблем.

«Должен признать, что в первой половине игры нам пришлось нелегко. После того, как повели 4:1, победа, по сути, уже была за нами. Но в начале белорусы действительно доставляли нам немало проблем», — приводятся слова Яндача на официальном сайте Федерации хоккея Республики Беларусь.