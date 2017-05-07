Кросби вышел на матч «Питтсбурга» с «Вашингтоном», Овечкин играет в 3-м звене

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вышел на лёд в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции против «Вашингтон Кэпиталз».

«Решение об участии Сида в матче будет принято перед игрой. Он хорошо себя чувствовал в последние дни. Его статус пока не изменился", — сообщал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан накануне.

Александр Овечкин играет в третьем звене нападения вместе с Ларсом Эллером и Томом Уилсоном.

Сейчас идёт первый период встречи, счёт не открыт. «Вашингтон» имеет пять бросков по воротам, два из которых — на счету Овечкина, «Питтсбург» — пока ни одного.

После четырёх матчей серии счёт 3-1 в пользу «Пингвинз».