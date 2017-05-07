Овечкин: игроки «Вашингтона» — уже большие мальчики. Мы знали, что нужно делать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

«Мы – большие мальчики, мы понимали, что нам нужно делать. Каждый из нашей команды любит такие важные, большие матчи, когда надо играть с максимальной отдачей. В третьем периоде мы смогли перевернуть ход матча, никакой паники у нас не было. Во втором перерыве в нашей раздевалке было тихо. Почти никто ничего не говорил, все хотели сосредоточится. Это было то, что нам нужно, и вы видите, как мы отреагировали.

Как я отнёсся к переводу в третье звено? Сейчас не лучшее время, чтобы говорить о личных делах. Не важно, кто где играет, и я не хочу размышлять о том, что кто-то играет больше, а кто-то меньше. Мы здесь, чтобы наша команда могла добиться результата, чтобы она могла быть успешной», — приводит слова Овечкина официальный сайт клуба.

В пятом матче Овечкин провёл на льду 17 минут и 46 секунд, отметившись одним голом, четырьмя бросками в створ и шестью силовыми приёмами.