Кузнецов: в следующем матче Овечкин забьёт дважды

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от победы в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

«Мы идём шаг за шагом. Нам необходимо добраться до седьмого матча серии, а для этого необходимо выиграть матчи номер пять и шесть, так что теперь мы фокусируемся на шестой игре в Питтсбурге. Будем стараться использовать всё положительное, что случилось в пятой встрече. Какой угол для броска я видел перед своим голом? Отрицательный, но там просто шайба удачно попала мне на крюк. Я говорил перед этой игрой, что Овечкин обязательно забьёт. Вы что, до сих пор мне не верите? Я очень хорошо его знаю. Так вот, в следующем матче он забьёт дважды», — приводит слова Кузнецова Washington Post.