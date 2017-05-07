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«Авангард» подписал новый двусторонний контракт с форвардом Тиграном Манукяном

7 мая 2017, воскресенье. 09:26. Хоккей

«Авангард» подписал новый контракт с форвардом Тиграном Манукяном. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение омского клуба Континентальной хоккейной лиги с 20-летним игроком рассчитано на 2 года и является двусторонним.

В минувшем сезоне Манукян сыграл два матча за омскую команду в Континентальной хоккейной лиге. Большую его часть отыграл в Высшей хоккейной лиге за «Сарыарку», набрав шесть (3+3) очков в 29 матчах регулярного чемпионата и забив один гол в 11 матчах розыгрыша Кубка Братины.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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