«Авангард» подписал новый двусторонний контракт с форвардом Тиграном Манукяном

«Авангард» подписал новый контракт с форвардом Тиграном Манукяном. Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение омского клуба Континентальной хоккейной лиги с 20-летним игроком рассчитано на 2 года и является двусторонним.

В минувшем сезоне Манукян сыграл два матча за омскую команду в Континентальной хоккейной лиге. Большую его часть отыграл в Высшей хоккейной лиге за «Сарыарку», набрав шесть (3+3) очков в 29 матчах регулярного чемпионата и забив один гол в 11 матчах розыгрыша Кубка Братины.