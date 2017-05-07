Кросби повторил рекорд «Питтсбурга» по голевым передачам в плей-офф

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) сделал голевой пас.

Это 96-я голевая передача канадского игрока в матчах розыгрыша Кубка Стэнли, и он повторил рекорд «пингвинов», сравнявшись с Марио Лемье. Для этого Кросби понадобилось 133 игры, Лемье достиг этой отметки за 107 матчей. В девяти матчах нынешнего плей-офф Кросби набрал 12 (4+8) очков.

В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии плей-офф со счётом 3-2.