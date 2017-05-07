Разгромит ли Россия Италию? Как завершатся матчи третьего дня ЧМ?

7 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут очередные матчи группового этапа. Сборная России взяла старт на турнире 5 мая. Действующие бронзовые призёры оказались сильнее шведов — победа одержана в серии буллитов.
Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
— Италия – Россия;
— Словения – Канада;
— США – Дания;
— Финляндия – Франция;
— Латвия – Словакия;
— Норвегия – Швейцария.
Также проголосовать можно, воспользовавшись следующей ссылкой — https://www.playbuzz.com/championat10/5-7-2017-7-03-26-am
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