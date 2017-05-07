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Разгромит ли Россия Италию? Как завершатся матчи третьего дня ЧМ?

7 мая 2017, воскресенье. 10:14. Хоккей

7 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут очередные матчи группового этапа. Сборная России взяла старт на турнире 5 мая. Действующие бронзовые призёры оказались сильнее шведов — победа одержана в серии буллитов.

Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

— Италия – Россия;

— Словения – Канада;

— США – Дания;

— Финляндия – Франция;

— Латвия – Словакия;

— Норвегия – Швейцария.

Также проголосовать можно, воспользовавшись следующей ссылкой — https://www.playbuzz.com/championat10/5-7-2017-7-03-26-am

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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7 мая 2017, воскресенье
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10:14 Разгромит ли Россия Италию? Как завершатся матчи третьего дня ЧМ?
10:00 Италия – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 13:15
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6 мая 2017, суббота
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