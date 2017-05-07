ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с Италией

Стал известен состав национальной сборной России на второй матч группового этапа чемпионата мира со сборной Италии. 5 мая россияне обыграли шведов в серии буллитов.
Александр Барабанов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Италией в тройке с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным. Вместе с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачёвым выйдет Сергей Плотников, сообщает корреспондент Дмитрий Ерыкалов.
Андрей Василевский (Илья Сорокин)
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;
Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачёв (А) – Евгений Дадонов;
Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;
Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачёв – Сергей Плотников.