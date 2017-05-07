ЧМ-2017: стал известен состав сборной России на матч с Италией

Стал известен состав национальной сборной России на второй матч группового этапа чемпионата мира со сборной Италии. 5 мая россияне обыграли шведов в серии буллитов.

Александр Барабанов выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Италией в тройке с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным. Вместе с Сергеем Мозякиным и Владимиром Ткачёвым выйдет Сергей Плотников, сообщает корреспондент Дмитрий Ерыкалов.

Андрей Василевский (Илья Сорокин)

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

Виктор Антипин — Антон Белов (А), Артемий Панарин – Вадим Шипачёв (А) – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артём Зуб, Сергей Мозякин (К) – Владимир Ткачёв – Сергей Плотников.

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