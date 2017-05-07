Перовский и Антонов вошли в клуб Сергея Макарова Ночной лиги

Нападающие челябинского «Ориона» («Центуриона»), победители I Всероссийского Фестиваля Ночной Лиги в 2012 году, Евгений Перовский и Игорь Антонов в групповых матчах «Кубка Большого Шлема» в рамках Финала VI Фестиваля забросили свои 150-е шайбы в любительском чемпионате страны и вошли в Клуб Сергея Макарова. Оба хоккеиста выступают в Ночной Лиге с момента основания, являются победителями Фестиваля и участниками двух Кубков Чемпионов Ночной Лиги.

Евгений Перовский — автор победной шайбы «Центуриона » в матче с «Невским Легионом» в финале I Фестиваля. Игорь Антонов — постоянный партнёр Перовского по тройке.

В Финале VI Фестиваля «Орион», победитель Отборочного этапа сезона 2016/17 в Челябинской области в дивизионе «Любитель 40+» вне зачёта.

«До сих пор самая важная шайба для меня — это, наверное, 2012-й год, финал, буллит. Буллит, который принёс нам победу. Это было просто вау! Для нас эта победа была как будто мы кубок Гагарина выиграли. Шлемы и клюшки в воздух, эмоции, телевидение, репортёры. На трибунах сидят Кожевников, Фетисов, Касатонов, смотрят, как мы играем с Питером. А тут мы такие – прибыли из Челябинска (улыбается). Но мы были уверены в своих силах, приехали только за победой. А эти мои 150 шайб — это же благодаря партнёрам, благодаря всей команде», — рассказал Перовский.

Клуб Сергея Макарова – символический клуб лучших снайперов любительского чемпионата России, забросивших 150 и более шайб в Ночной Хоккейной Лиге. Клуб учрежден руководством НХЛ по аналогии с Клубом Всеволода Боброва для профессиональных хоккеистов.

В составе Клуба Макарова, таким образом, уже шесть хоккеистов (в порядке вступления): Вадим Русаков («Виктория», Ставрополь), Вадим Протасов («Пингвины», Нарьян-Мар), Эдуард Нестеров («Скоростная Машина», Москва), Андрей Афанасьев (ХК «Псков»), Евгений Перовский, Игорь Антонов (оба — «Орион», Челябинск).

Двукратный Олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров на протяжении карьеры забил 714 голов в официальных матчах за клубы и сборные СССР, России и НХЛ, и является рекордсменом отечественного хоккея по этому показателю.