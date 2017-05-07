Фисенко перешёл из «Адмирала» в «Авангард»

«Авангард» заключил контракт на два года с центрфорвардом Михаилом Фисенко. В прошедшем сезоне Фисенко выступал за «Адмирал», в составе которого набрал в 38 матчах 12 (6+6) очков.

Ранее официальный сайт КХЛ сообщил, что Фисенко заключил контракт с «Адмиралом».

«Одна из главных задач, поставленных главным тренером на межсезонье, — усиление центральной линии команды. Фисенко выделяется своей работоспособностью, габаритами, это высококлассный силовой нападающий, видеть которого в своих рядах хотел не один клуб КХЛ. Отмечу, что «Адмирал» приобрёл у нас права на нападающего Тиграна Манукяна и защитника Ивана Мищенко. Это значит, что благодаря успешному сотрудничеству с «Сарыаркой» — нашим фарм-клубом — «Авангард» получает возможность для маневра на трансферном рынке», — прокомментировал сделку генменеджер омского клуба Виктор Шалаев.