Еглич дисквалифицирован на два матча ЧМ-2017

Нападающий национальной сборной Словении Жига Еглич пропустит два матча группового этапа чемпионата мира — с канадцами и норвежцами. Об этом информирует официальный сайт ИИХФ.

Международная федерация хоккея сообщает, что хоккеист подвергся двухматчевой дисквалификации за атаку в области головы и шеи. Инцидент произошёл во втором периоде матча группового этапа ЧМ-2017 с национальной командой Швейцарии. При этом судьи данного матча ЧМ-2017 не усмотрели нарушений в действиях нападающего словенской сборной.