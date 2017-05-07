Словения — Канада: Натан Маккиннон оформил первый хет-трик ЧМ-2017

В матче Словении и Канады на чемпионате мира по хоккею-2017 был оформлен первый хет-трик. Нападающий канадской национальной команды Натан Маккиннон забросил шайбы на 15, 25 и 26 минутах встречи. На данный момент в матче продолжается второй период, Канады выигрывает со счётом 5:0.



В параллельном матче играют сборные России и Италии, команда Олега Знарка выигрывает со счётом 3:1.



Также в сегодняшний игровой день будут сыграны матчи:

— США – Дания;

— Финляндия – Франция;

— Латвия – Словакия;

— Норвегия – Швейцария.