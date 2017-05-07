Сборная России разгромила Италию на ЧМ-2017, забросив десять шайб

Сборная России на чемпионате мира – 2017 одержала разгромную победу над командой Италии со счётом 10:1.

В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Сергей Плотников и Александр Барабанов, дубли на свой счёт записали Сергей Андронов, Артемий Панарин и Владислав Наместников. Единственный гол Италии на счету Томмасо Траверса.

Победа россиян стала самой крупной за всю историю встреч с итальянской сборной. Следующую игру команда Олега Знарка проведёт 8 мая, когда встретится с хозяевами турнира – сборной Германии.



В первой игре турнира Россия одолела Швецию — 2:1 ОТ.

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