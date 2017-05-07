ЧМ-2017: Сборная Франции одержала неожиданную победу над Финляндией

На чемпионате мира по хоккею—2017 хозяйка турнира, сборная Франции, одержала уверенную победу над командой Финляндии, встреча завершилась со счётом 5:1. Сборная Финляндии впервые в своей истории проиграла французам.
Голами в составе французской сборной отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Валентен Клеро, Дамьен Флёри и Антуан Руссель, записавший на свой счёт дубль. Единственная шайба финнов на счету Микко Лехтонена.
Сборная России сегодня сыграла со сборной Италии, одержав разгромную победу со счётом 10:1. После двух встреч команда Олега Знарка записала на свой счёт две победы, обыграв также команду Швеции – 2:1 Б.
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