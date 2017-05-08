Спруктс: у Латвии на ЧМ-2017 хороший календарь, это нам помогает

Нападающий сборной Латвии Янис Спруктс прокомментировал победу над Словакией (3:1), которая позволила подопечным Боба Хартли возглавить группу А.



«Я считаю, что для нас хороший график игр, это нам помогает. Мы готовимся к каждому сопернику и будь как будет. У нас две победы – всё отлично, но будем готовиться дальше. Наверное, к лучшему, что не попали на Россию или Швецию в самом начале. Со словаками мы начали играть в очень открытый хоккей. Туда-сюда было в первом периоде. Словакам такая игра больше удаётся. Во втором и третьем периодах закрылись и стало получше. Мерзликин хорошо играет и помогает нам выигрывать.



Игроки на этом чемпионате мира у сборной Латвии те же, а Хартли помогает нам смотреть на совсем мелкие детали. Всегда на них указывает, а не только говорит про общую стратегию. В этом его большое преимущество. Не сказать, что мы раньше не хотели выйти в плей-офф, просто что-то не получалось, надо ломать эту традицию. Что касается предстоящей встречи со сборной Италии, то 1:10 с Россией не должны вводить в заблуждение. У итальянцев была тяжёлая игра со Словакией, это им помешало, а Россия была отдохнувшей», — передаёт слова Спруктса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.