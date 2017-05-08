Латвия — Словакия: самые яркие моменты матча

На чемпионате мира по хоккею—2017 сборная Латвии одержала победу над командой Словакии, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, после трёх игровых дней латвийская сборная возглавила группу А, поскольку единственная набрала максимальное количество очков в двух встречах.

В составе Латвии забитыми голами отметились Янис Спруктс, Земгус Гиргенсонс и Андрис Джериньш. Латвийцы отлично сыграли в большинстве, забив все три шайбы в неравных составах. Единственная заброшенная шайба словаков на счету Михела Миклика.



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