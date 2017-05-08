Штурм: не боимся бригад большинства сборной России

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм поделился ожиданиями от матча со сборной России. Немцы ранее обыграли команду США (2:1), а на следующий день разгромно проиграли шведам (2:7). Россияне одолели шведов (2:1 ШБ), а затем разгромили итальянцев (10:1).
«Как и каждый год, у сборной России крайне мощный подбор игроков, особенно в нападении. Для меня нет никакого сюрприза в столь крупной победе россиян над итальянцами. Нет, мы не боимся бригад большинства сборной России, хотя, понятно, относимся к ним с уважением. Мы должны по минимуму удаляться, а когда это будет случаться – грамотно убивать эти минуты в меньшинстве.
В предыдущем матче против шведов нам просто не хватило сил, 30-35 минут мы играли нормально, оставались в игре, после чего допустили несколько психологических ошибок, которые привели к паре пропущенных голов в конце второго периода, а в третьем в наших «баках» уже просто ничего не осталось. Позади два сложных дня, две игры против более сильных команд, но три очка из шести возможных – это хороший результат», – сказал Штурм.