Бадюков признался, что хотел бы постоянных выступлений «Роспрессы» в Ночной лиге

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, комментатор КХЛ ТВ, тренер команды «Роспресса» Алексей Бадюков поделился впечатлениями от атмосферы Шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд в Сочи.

«Само название «фестиваль» оправдывает наше участие, какой фестиваль без прессы? От Сочи хорошее впечатление, до этого неделю с семьёй был, уехал, теперь опять приехал. Приятно вообще находиться, сам край вырос буквально на глазах. Турнир? Просто приятно, всё спокойно, чинно-благородно. Вечером команды встречаются…

Многим тяжеловато даются хорошие посиделки вечером. Смотрим из окна, кто-то из команд бегает, мы пока к этому только стремимся. Тяжело заставить пробежки делать, тут и с разминкой проблемно бывает, всё самостоятельно.

Играть в Ночной лиге на постоянной основе? Хотели бы, но все заняты. Команда специфичная, состав-то большой, но стабильно не можем обеспечить то, что все будут ходить и участвовать в долгосрочном турнире. Тренировки по будням в ночное время, чтобы все успели, всё на фанатизме», — рассказал Бадюков в интервью «Чемпионату».

Полное интервью с Бадюковым можно прочитать на «Чемпионате»