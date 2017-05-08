ХК «Сочи» подписал двусторонний контракт с защитником Титовым

Состав ХК «Сочи» пополнил 25-летний защитник Александр Титов. Соглашение рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

Титов большую часть карьеры провёл в МХЛ (69 матчей) и ВХЛ (163 матча). В Континентальной хоккейной лиге игрок дебютировал в сезоне-2016/17 — 25 матчей за новокузнецкий «Металлург», 4 (1+3) очка при показателе полезности «-1».

Летом 2016 года Титов приезжал в тренировочный лагерь южной команды и прошёл с командой весь этап подготовки к чемпионату, однако полноценный контракт ему предложен не был.