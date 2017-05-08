Сборные Германии и России прибыли на «Ланксесс-Арену» на очную встречу

Сборные Германии и России приехали на «Ланксесс-Арену» в городе Кёльн, сообщает с места события корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Первыми к входу в ледовый дворец прибыли немцы, а через пять минут появился автобус с российской командой.

Немцы ранее на групповом обыграли команду США (2:1), а на следующий день разгромно проиграли шведам (2:7). Россияне одолели шведов (2:1 ШБ), а затем разгромили итальянцев (10:1). Кроме того, известно, что на матч проданы все билеты, ожидается аншлаг.

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