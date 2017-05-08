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Беларусь потерпела третье поражение подряд на ЧМ-2017, проиграв Канаде

8 мая 2017, понедельник. 19:30. Хоккей

Сборная Канады одержала разгромную победу над командой Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 6:0.

Заброшенными шайбами отметились Натан Маккинон и Брэйдент Пойнт, оформившие дубли, а также Джефф Скиннер и Клод Жиру. Вратарь Кэлвин Пикар сыграл на ноль, отразив 13 бросков.

Белорусы занимают последнее место в группе В после трёх матчей, не набрав ни одного очка. Канадцы идут на первом месте, в их активе девять очков.

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ЧМ-2017
08 мая 2017, понедельник. 17:15 МСК
Беларусь
0 : 6 0:1, 0:2, 0:3
Канада
0:1 – Пойнт (Марнер, Конечны) – 05:08 (5x5), 0:2 – Маккиннон (Марнер, Бэрри) – 24:20 (5x4), 0:3 – Маккиннон (Скиннер, Жиру) – 35:21 (5x5), 0:4 – Скиннер (Маккиннон) – 47:01 (5x5), 0:5 – Жиру (Скиннер, Моррисси) – 50:16 (5x5), 0:6 – Пойнт (Конечны) – 54:42 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей Сборная Канады — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
8 мая 2017, понедельник
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19:30 Беларусь потерпела третье поражение подряд на ЧМ-2017, проиграв Канаде
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