Беларусь потерпела третье поражение подряд на ЧМ-2017, проиграв Канаде

Сборная Канады одержала разгромную победу над командой Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 6:0.

Заброшенными шайбами отметились Натан Маккинон и Брэйдент Пойнт, оформившие дубли, а также Джефф Скиннер и Клод Жиру. Вратарь Кэлвин Пикар сыграл на ноль, отразив 13 бросков.

Белорусы занимают последнее место в группе В после трёх матчей, не набрав ни одного очка. Канадцы идут на первом месте, в их активе девять очков.

ЧМ-2017. Сборная Канады. Без Макдэвида, но с надеждой на новое золото Команда Джона Купера полна амбиций защитить чемпионские титулы 2015 и 2016 годов, хотя суперзвёзд в её составе на этот раз нет.