Знарок: игра в большинстве сыграла свою роль, что с Мозякиным, пока неизвестно

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года (6:3), а также отметил, что о состоянии Сергея Мозякина, получившего травму, пока ничего неизвестно.

«Как мы и предполагали, встретились с очень мобильной командой. Было непросто, но ребята сыграли неплохо. Большинство сыграло свою роль, конечно. Мозякина отвезли на обследование, что с ним – пока неизвестно», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.

Россия обыграла Германию – 6:3, Тарасенко не приедет на ЧМ! LIVE Сборная России в третьем матче на ЧМ-2017 обыграла команду Германии. Всё самое интересное о встрече и вокруг неё – в нашем онлайне

Видео пресс-конференции Олега Знарка можно посмотреть на «Чемпионате».