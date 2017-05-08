Купер: матчи, как с Беларусью, — возможность что-то улучшить в своей игре

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал победу над командой Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею (6:0).

«Такие игры – возможность улучшить что-то в своей игре. Сегодня у нас была возможность проявить себя в большинстве. Это чемпионат мира. Тут нет команд, на которые можно не настраиваться либо которым не нужно противодействовать. Если допустишь халатность в игре, наказание последует незамедлительно», — приводятся слова Купера на официальном сайте ФХРБ.