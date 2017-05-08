Сборная Чехии одолела Финляндию на ЧМ, отыграв три шайбы в третьем периоде

Сборная Чехии одержала волевую победу над командой Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:3 Б.

В первом периоде финны создали комфортное преимущество в три шайбы — отличились Валттери Фильппула, Топи Яакола и Вилле Лаюнен. В третьем периоде чехи отыгрались благодаря усилиям Романа Горака, Радко Гудаса и Яна Коваржа. Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий удар нанёс Робин Ганзал.

ЧМ-2017. Сборная Финляндии. «Зажгут» ли Ахо и Пульюярви без Лайне? В прошлом году сборная Финляндии играла в финале ЧМ. Ахо и Пульюярви попробуют помочь команде повторить этот результат.