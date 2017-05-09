Декайзер: США не будет отбывать номер на ЧМ-2017, а Россию тщательно разберём

Защитник сборной США Дэнни Декайзер прокомментировал победу над Швецией (4:3) на чемпионате мира – 2017.

«Непростая встреча для США, это уже третий матч для нас на чемпионате мира, постепенно находим свою игру. Первый период получился результативным, но вместе с соперником наделали ошибок. В итоге всё решила концовка матча. Следующий матч у нас с Италией. У Америки молодая хорошая команда, мы уважительно относимся ко всем сборным. Никто не будет отбывать номер на льду, ведь это чемпионат мира. Так что играть будет тяжело.

Завершать групповой этап будем матчем с Россией. Я знаю многих ваших ребят: Артемия Панарина, Вадима Шипачёва. Конечно же, Никиту Кучерова. Никита — один из сильнейших форвардов НХЛ, он всегда опасен. Будем тщательно разбирать российскую команду, искать слабые места — тренер всё объяснит. Боимся ли мы Россию? Нет, ни в коем случае! Мы никогда никого не боимся. Будем выигрывать и идти только вперёд», — сказал Декайзер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ЧМ-2017. Сборная США. Ставка на молодость, Ховарда, Годро и Айкела Команда Джеффа Блашилла может «зажечь» в Кёльне и Париже. А как иначе, если в составе США есть Джонни Годро и Джек Айкел.