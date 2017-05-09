Льют: у Тарасенко было слишком много хоккея за последний год

Майк Льют, североамериканский агент нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, прокомментировал информацию о том, что россиянин не сыграет на нынешнем чемпионате мира.

«За последние 14 месяцев у многих парней было гигантское количество хоккея. Прошлогодний чемпионат мира, затем Кубок мира осенью, плюс 82 игры регулярного чемпионата по сжатому графику. Думаю, что чемпионат мира в этом году является излишней нагрузкой для тех, кто играл во втором раунде плей-офф», — приводит слова Льюта St. Louis Post-Dispatch.