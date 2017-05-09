«Вашинтон» разгромил «Питтсбург», у Малкина — гол, у Кузнецова — 2 очка

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:2 в шестом матче полуфинала Восточной конференции. Счёт в серии — 3-3.

Ти Джей Оши в большинстве с передачи Евгения Кузнецова отличился на 13-й минуте, а во втором периоде единственную шайбу забросил Андре Бураковски (27). В заключительной двадцатиминутке «Вашингтон» забил трижды — усилиями Никласа Бекстрёма (41), Джона Карлсона (52, в большинстве, с передачи Евгения Кузнецова) и снова Андре Бураковски (53), на что хозяева ответили шайбами Джека Гюнцеля (57) и Евгения Малкина (58).

Решающий матч серии пройдёт 10 мая на льду «Вашингтона».

Пятый гол «Вашингтона» в исполнении Бураковски можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».