Малкин сравнялся с Ягром по очкам, набранным в плей-офф за «Питтсбург»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол в шестом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5, счёт в серии 3-3) и догнал экс-форварда «Пингвинз» Яромира Ягра по очкам, набранным в плей-офф.

У россиянина теперь 147 (53+94) очков в 135 играх плей-офф, он делит с Яромиром Ягром 3-е место в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга». Первое место — у Марио Лемье (172 очка в 107 матчах), второе – у Сидни Кросби (150 очков в 134 матчах).

Евгений Малкин набрал больше всех очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли — 18 (5+13) очков в 11 матчах.