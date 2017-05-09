Михайлов: перед ОИ хочется, чтобы получили шансы игроки КХЛ, не срывались в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал старт сборной России на ЧМ-2017. Россияне выиграли три матча из трёх при разнице шайб 18-5. Также он высказался о составе команды, в том числе и в свете ОИ-2018.



«Сборная набрала восемь очков из девяти возможных, это хороший результат. К великому празднику для Дню Победы подходим с отличным настроением. Особенно если учесть, что нынешний чемпионат мира проводится в двух странах — Германии и Франции, а значит, нужно занимать первое место в группе, гарантирующее прописку в одной стране и удобное место в кубковой «сетке». Победа над шведами по буллитам, надеюсь, становится ключевой.

Никогда не был сторонником разделения сборной на клубные связки. Все хоккеисты нашего клуба держат рабочую марку ЦСКА. Андронов выкладывается в каждой смене каждого матча, работает с настроением. Но я отмечу и Телегина с Киселевичем. Первый отлично закрывает меньшинство, второй надёжен в обороне. Незаметные герои, трудяги. Наш голкипер еще возьмет своё. Впереди Олимпиада — турнир, который, Сорокин, надеюсь, сделает своим и будет вспоминать долгие годы.

Приглашать ли в сборную в Кельн Овечкина и Кузнецова или Малкина? Кузнецов, Овечкин и Малкин нужны сборной, они в неё рвутся, что похвально. Игроки «Вашингтона» или «Питтсбурга» будут занимать места тех ребят, которые в первых трёх матчах чемпионата мира очень здорово себя проявили. Это проблема выбора для тренерского штаба, для психологии внутри команды. Лично мне накануне Олимпиады хочется побольше посмотреть ребят из КХЛ.

Отказ НХЛ ехать на Олимпиаду в мировом хоккее всё резко усложнил, теперь на чемпионатах мира и Играх у многих сборных будут выступать разные команды. Тот же Радулов усилит любую сборную в мире, в определённой роли эффективен и Тарасенко. Но накануне Олимпиады, повторюсь, всё-таки хочется, чтобы дополнительные шансы получали ребята из нашего чемпионата. И чтобы эти ребята, эти шансы использовавшие, не срывались в НХЛ», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

«Плотников подрался и сплотил сборную». Игроки — о победе над Германией Плотников не поощряет выливания пива, Панарин не заметил грубой игры немцев, а Кучеров благодарен российским болельщикам в Кёльне.

Ответ Знарка по Тарасенко и видеообзор штурма сборной России Немцы «сломали» Мозякина, но не сборную России. Как подопечные Знарка мстили за капитана – в видеообзоре матча Германия – Россия.

За Мозякина немцам мстили кулаками и шедеврами. Россия выиграла перед 9 Мая Сборная России в матче с Германией потеряла Сергея Мозякина, но сполна отомстила за капитана, выиграв накануне Дня Победы.