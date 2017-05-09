Новиков: травма Мозякина должна разозлить ребят, чтобы они отвоевали товарища

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о возможных последствиях травмы Сергея Мозякина на дальнейшем выступлении сборной России на чемпионате мира.

«Мы не ждали от него чудес, но то, что это мастер – это факт. Это больше психологически скажется на ребятах, что товарищ с нами приехал, и в бою был ранен. Но это должно ребят ещё больше разозлить, чтобы они отвоевали товарища и порадовали его победой. Мозякин на чемпионате, в команде, и он достоин медали. В мае других установок нет», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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