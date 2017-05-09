Василевский: нашим долгом было почтить память погибших в ВОВ

Вратарь сборной России Андрей Василевский рассказал о посещении сборной России мемориала российских пленных под Кёльном по случаю Дня победы.

«Это было нашим долгом почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Они отдали жизни за нас. Все, кто были в плену, кто воевали. Мы стояли у могилы без каких-то эмоций, в таких местах особенно слов не надо. Не хочу представлять, что пережили эти люди. Это страшно. Думаю, никто не хотел бы такого испытать на себе. 9 мая с детства было особенным праздником. Мы естественно ездили с родителями с цветами, чтили память. Все россияне это делают и будут делать», — передаёт слова хоккеиста корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.