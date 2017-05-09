«Феникс» стал обладателем Кубка Большого шлема Ночной лиги

Команда «Феникс» (Москва) стала обладателем Кубка Большого шлема Ночной хоккейной лиги в рамках шестого Всероссийского фестиваля среди любительских команд, проходящего с 4 по 16 мая в городе Сочи.

9 мая в финальной встрече своего дивизиона «Феникс» добился победы над «Невским Легионом» из Санкт-Петербурга со счётом 4:3. У петербуржцев в матче не принял участия экс-президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.

«Невский Легион» является обладателем Кубка Крутова 2015 года, главного трофея Ночной хоккейной лиги.