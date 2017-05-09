Хартли: игроки сборной Латвии должны с гордостью представлять свою страну на ЧМ

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли прокомментировал выступление своей команды на чемпионате мира 2017 года. Латвийцы одержали две победы в двух матчах, набрав шесть очков, и занимают третье место в группе А.

«Я поговорил с некоторыми молодыми игроками и сказал им: „Подумайте о всех, кого вы знаете и кто, по вашему мнению, мог бы играть за сборную. А потом вспомните, что вы здесь, потому что заслужили своё место в составе. Вы — часть этой команды.

Любой хоккеист, выступающий на чемпионате мира, заслужил это право. Они должны быть уверены в своих способностях и с гордостью представлять свою страну", — приводятся слова Хартли на официальном сайте турнира.