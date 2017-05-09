Норвегия обыграла Словению на ЧМ-2017 и поднялась на второе место в группе В

Сборная Норвегии одержала уверенную победу над командой Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 5:1.

После первого периода норвежцы вели со счётом 3:0 благодаря голам Матиса Олимба, Кен-Андре Олимба и Кристиана Форсберга. В концовке второй двадцатиминутки Александр Райшенберг забросил четвёртую шайбу в ворота Словении, реализовав большинство. Роберт Саболич вскоре сделал счёт 1:4, а окончательный результат установил Патрик Торесен, отличившийся на 60-й минуте.

Норвежцы набрали шесть очков в трёх играх и поднялись на второе место в группе В. Сборная Словении потерпела третье поражение подряд и занимает предпоследнее место, имея в активе одно очко.