Степан: в критических ситуациях Лундквист выходит на новый уровень

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Дерек Степан поделился ожиданиями от шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (2-3) и рассказал о настрое вратаря Хенрика Лундквиста на игру.

«Он умеет настраиваться. По нему видно, что он готов, по его глазам. У него нет особых ритуалов. Я говорю о том, как он ведёт себя. Надевает маску Хэнка.

Мы знаем, что у нас играет один из лучших, если не лучший, голкипер лиги. Когда мы оказываемся в критических ситуациях, он выходит на новый уровень. Команда уверена в нём. И полевым игрокам нужно выйти на новый уровень, чтобы мы стали по-настоящему сильной командой», — приводятся слова Степана на официальном сайте НХЛ.