Буше: Фанёф играет важную роль в «Оттаве», но не хочет привлекать внимание

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше поделился мнением об игре защитника Диона Фанёфа, который был обменян из «Торонто Мэйпл Лифс» зимой 2016 года.

«Дион играет очень важную роль в команде. И мне нравится, что он делает это спокойно. Он не думает, как на него посмотрят, он не хочет привлекать к себе внимание. Это всё для внутреннего пользования.

Они с Карлссоном всегда вместе. Это помогло Эрику и команде. Когда у нас возникали проблемы в игре, Фанёф всегда приходил на помощь. Он мог бросить вызов капитану соперника, забить важный гол, жёстко сыграть в начале матча. Всё это помогало нам почувствовать уверенность. Он чрезвычайно важен для команды», — приводятся слова Буше на официальном сайте НХЛ.