Гол и буллит С. Да Косты помогли Франции обыграть Швейцарию на ЧМ-2017

Сборная Франции одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 4:3 Б.

Йоанн Овитю открыл счёт на третьей минуте встречи, отличившись в меньшинстве. Во втором периоде швейцарцы смогли не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря дублю Венсана Праплана. В начале третьей двадцатиминутки Стефан Да Коста сравнял счёт, реализовав большинство. На 54-й минуте Андрес Амбюль сделал счёт 3:2, но франция вновь отыгралась благодаря голу Антони Реша. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов победу французам принёс Стефан Да Коста.