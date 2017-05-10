Регин: Дания не боится России, а уважает её, это будет проверка на прочность

Нападающий сборной Дании Петер Регин прокомментировал победу над Словакией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (4:3 Б), а также предстоящую игру с командой России.

«Мы довольны победой, но могли одержать её в основное время, а не доводить до буллитов. В итоге потеряли одно очко. Но для нашей страны всё равно важно обыграть такую известную в хоккее команду, как сборная Словакии. Они прибавили в третьем периоде, забили две шайбы в большинстве. Мы сами виноваты, что довели дело до такой концовки.

Теперь нам играть с Россией. Мы не боимся России, а уважаем её. Грядёт показательная и важная игра для нас. Знаю много российских хоккеистов — Панарина, Кучерова, Мозякина. Датчан ожидает настоящая проверка на прочность. Хотим ли победить? У каждого хоккеиста есть такие мысли. Но это будет сложно сделать», — сказал Регин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Россия и Канада станут первыми. Прогноз на групповой этап ЧМ-2017 Сборные России и Канады выиграют свои группы, а шведы и финны станут вторыми. Расставляем команды по местам и выделяем сильнейших.