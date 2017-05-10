«Бостон»: Бержерон и Раск восстановятся к старту сезона-2017/18

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Тукка Раск и форвард Патрис Бержерон перенесли успешные операции. Об этом информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Бержерон был прооперирован 8 мая (спортивная грыжа), а Раск – 9 мая (пах). Ожидается, что оба игрока полностью восстановятся к старту сезона-2017/18.

Команда Национальной хоккейной лиги из Массачусетса сменила главного тренера в ходе сезона и впервые за последние несколько лет вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Оттаве Сенаторз».