Виньо: «Рейнджерс» могли выиграть

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Ньюйоркцы проиграли серию второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 2-4.

«Мы проиграли четыре матча. Всё решалось за счёт одного момента в атаке или в защите. Мы могли выиграть. Но либо мы на один раз больше ошиблись в обороне, либо реализовали на один голевой момент меньше. Но надо отдать им должное. Они хорошо играли и заслужили победу», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.