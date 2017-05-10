Степан: у «Оттавы» есть необходимая магия

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Дерек Степан прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда из Нью-Йорка проиграла серию второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли «Оттаве Сенаторз» со счётом 2-4.

«У нас был много шансов. Мы сами позволили им просочиться сквозь пальцы. Нам противостояла сильная команда. Они бились, играли стойко, и у них есть необходимая магия. Иногда без этого не обойтись», — передаёт слова игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.