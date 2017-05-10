«Оттава» – единственный за 20 лет клуб Канады, 3 раза выходивший в полуфинал КС

«Оттава Сенаторз», победив в шестом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2, 4-2 в серии), пробился в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Ранее «Сенаторы» достигали этой стадии в 2003 и 2007 годах, когда уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4) и «Анахайм Дакс» (1-4) соответственно. С калифорнийской командой канадцы играли в финале розыгрыша Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции — 2017 «Оттава» встретится с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз» (3-3).

«Оттава» – единственный за последние 20 лет канадский клуб, три раза выходивший в финал конференции.