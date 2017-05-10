Лучший снайпер «Зауралья» Никита Сироткин подписал контракт с «Металлургом» Мг

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» заключил контракт с лучшим снайпером курганского «Зауралья» Никитой Сироткиным. Соглашение между игроком и клубом Континентальной хоккейной лиги рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 нападающий провёл 44 матча в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, на его счету 16 заброшенных шайб и 5 голевых передач при показателе полезности «+1». В плей-офф ВХЛ форвард провёл 16 матчей — 5 голов, 4 передачи, показатель полезности составил «+5».