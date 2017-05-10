Лундквист: «Рейнджерс» могли выиграть ещё не один матч

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист подвёл итоги сезона. Команда вылетела из плей-офф Национальной хоккейной лиги на стадии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Оттаве Сенаторз» со счётом 2-4 в серии.

«Мы достаточно хорошо играли и могли выиграть ещё не один матч. Во время сезона у нас говорили, что порой не надо демонстрировать свой лучший хоккей. Надо найти способ победить. У «Оттавы» это получилось лучше, чем у нас», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.