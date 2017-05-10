Решение по МЧМ-2023 отложено на год, на него претендует Новосибирск

Решение по месту проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, отложено до следующего года, сообщил президент ИИХФ Рене Фазель.

«Решений по молодёжному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы ещё не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин молодёжного чемпионата мира 2023 года будет определён через год на турнире в Дании, а в этом месяце будем выбирать только хозяина взрослого чемпионата мира 2021 года, за который поборются Финляндия и подавшие совместные заявки Белоруссия и Латвия», — заявил Фазель.