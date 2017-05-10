«Динамо» Бш получило приглашение на следующий Континентальный кубок

ИИХФ пригласила «Динамо» из Балашихи принять участие в следующем Континентальном кубке, сообщается на официальном сайте московского «Динамо». Команда стала чемпионом ВХЛ, обыграв в финале Кубка Братины усть-каменогорское «Торпедо».

Континентальный кубок проводится с 1997 года. Его дважды выигрывали российские клубы – в 2006 году «Лада», а в 2008 году «Ак Барс». В последнее время клубы из европейских топ-лиг, выступающие в Лиге чемпионов, в этом турнире участия не принимают.

Действующим победителем Континентального Кубка является британский клуб «Ноттингем Пантерс».

Чемпионы ВХЛ выступали в турнире на протяжении трёх сезонов (с 2011/12 по 2013/14, один раз «Рубин» и дважды «Торос»), но не пробивались в финальный раунд.